Auto carambola dentro un parcheggio e sfonda una utilitaria: 4 feriti

Prima l'impatto contro la Golf che è rimasta in mezzo alla carreggiata. Poi, sbandando e lasciando la strada provinciale che conduce a Canicattì, l'Audi - con a bordo 4 ragazzi - s'è schiantata contro una Fiat Cinquecento che era stata lasciata posteggiata all'interno del parcheggio di uno stabilimento industriale che si occupa di ferramenta. E' accaduto tutto lungo la strada provinciale, all'altezza di contrada Gulfi. I quattro giovani - che non sono di Canicattì - sono rimasti ferite. Il più grave è stato trasportato al vicino pronto soccorso in codice "giallo". Nessuno di loro, per fortuna, è in pericolo di vita.

Scattato l'allarme, sul posto - lungo la strada provinciale che consente l'accesso a Canicattì dopo essersi lasciati Castrofilippo e la statale 640 alle spalle - si sono precipitati i poliziotti del commissariato di Canicattì, gli agenti della Municipale e i vigili del fuoco del locale distaccamento. Sono stati subito facilitati i soccorsi e tutti i feriti - con le ambulanze del 118 - sono stati portati al vicinissimo ospedale "Barone Lombardo".

I poliziotti del commissariato si sono occupati della viabilità, mentre i vigili urbani hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quello che è stato veramente un bruttissimo incidente stradale. Non è chiaro cosa abbia fatto carambolare l'auto prima contro la Golf e poi all'interno del parcheggio dell'impianto industriale.