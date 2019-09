Tragico incidente stradale sulla A21 Torino - Piacenza, muore emigrato 40enne

Un emigrato campobellese, Giovanni Picone, 40 anni, è morto ad Asti in seguito ad un incidente stradale. Lo racconta l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

L'uomo, sposato e padre di tre figli, è rimasto vittima di uno scontro verificatosi lungo l'autostrada A21 Torino - Piacenza mentre viaggiava a bordo di un furgone per lavoro. Il mezzo avrebbe tamponato, per cause in fase di accertamento, un Tir che lo precedeva, andandosi a schiantare letteralmente contro il "gigante" d'acciaio. Inutili i soccorsi.

Campobello di Licata è sotto shock.