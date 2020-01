Paura sulla statale 115, camion si ribalta: illeso l'autista

Paura questa mattina sulla strada statale 115, a pochi passi del bivio di Realmonte. Un camion ha perso totalmente il controllo e si è ribaltato.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. L’autista del mezzo pesante è stato tirato fuori, l’uomo è illeso. Per lui solo tanta paura. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. L’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, non ha causato nessun ferito.