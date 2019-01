Finisce con la bici in una buca, pensionato 70enne al pronto soccorso

Finisce, con la sua bicicletta, dentro ad una buca. Rischia di venire travolto da un’autovettura in transito e, una volta soccorso, viene portato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Protagonista, suo malgrado, di quello che è stato un brutto incidente stradale è stato un pensionato ciclista di 70 anni. Un uomo di Agrigento che è, appunto, rimasto ferito in seguito all’incidente avvenuto sulla strada provinciale 1, tra Fondacazzo e l'innesto per il viadotto.

L'uomo, in sella alla sua bici, era impegnato, a quanto pare, nel suo consueto giro mattutino. Non s’aspettava, naturalmente, che lungo la strada provinciale vi fosse una sorta di trappola: una buca. Finito, con tutta la bici, nella buca, l’anziano è stato sbalzato dalla sella ed è pesantemente finito sull'asfalto. Dopo aver rischiato di essere travolto da un’autovettura di passaggio, il settantenne agrigentino è stato aiutato: qualcuno ha richiesto, attraverso la sala operativa del 118, un’autoambulanza.

Sul posto, pochi minuti dopo, sono anche giunti i vigili urbani. La pattuglia della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale si è occupata dei rilievi tecnici di rito e non ha potuto far altro che constatare la presenza della grossa buca. L’anziano non è, per sua fortuna, in pericolo di vita.