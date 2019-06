Incidente autonomo, autobotte si ribalta: autista sotto choc ma illeso

Paura sulle strade di San Biagio Platani. Intorno a mezzogiorno di quest’oggi, un'autobotte si è ribaltata per cause ancora non note. L’autista, presumibilmente, potrebbe aver perso il controllo del mezzo pesante. Sono stati momenti concitati ma molti cittadini hanno tentato di prestare soccorso all’uomo, che inizialmente era rimasto bloccato dentro l’abitacolo.

L’autista, sotto choc, è riuscito a cavarsela: l’uomo, è infatti rimasto illeso. Per lui, secondo i bene informati, soltanto un piccolo trauma alla testa.