Incidente in pieno giorno, auto travolge pedone: anziano ferito

Paura per un anziano signore. L’uomo, secondo le prime testimonianze, sarebbe stato travolto da un’auto. Il fatto è accaduto in contrada Perriera, a Sciacca. La vettura viaggiava per il senso unico in via Amendola, strada che porta, appunto, in contrada Perriera.

L’anziano signore è rimasto per terra. L’uomo, sarebbe stato preso di striscio dall’auto, mentre era intento ad attraversare la strada. Sul posto si sono precipitati i carabinieri, la Guardia di finanza, ed anche la polizia municipale. Chi ha visto la scena, ha subito allertato i soccorsi.