Auto travolge uno scooter, studente finisce in ospedale

Auto, condotta da una cinquantenne, travolge uno scooter con in sella uno studente. Un adolescente che, nella serata di lunedì, per le ferite riportate è finito al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio”. E’ accaduto in via Unità d’Italia ad Agrigento.

A scontarsi sono stati la Seat Ibiza e il ciclomotore Piaggio Liberty. Al giovanissimo, finito in ospedale, i medici hanno diagnosticato traumi al viso e ad una gamba e gli hanno applicato diversi punti di sutura. Non è in pericolo di vita.

Dei rilievi si è occupata la sezione Infortunistica stradale della polizia municipale.