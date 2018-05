L'auto si ribalta e finisce fuori strada, 38enne in elisoccorso al "Sant'Elia"

E' ricoverato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta il trentottenne di Palma di Montechiaro, C. C., che ieri mattina è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi in contrada Ragusetta, lungo la strada che da Palma di Montechiaro porta verso Camastra. L'automobilista ha perso il controllo della sua autovettura – una Fiat Punto - che si ribaltata.

L’uomo - dopo essere stato liberato dalle lamiere contorte dell’abitacolo, all’interno del quale era rimasto prigioniero, - è stato caricato sull’elisoccorso che l’ha trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. I medici, dopo i controlli sanitari, hanno mantenuto riservata la prognosi. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma non sono stati ancora diagnosticati i giorni necessari per la completa guarigione.

Della viabilità, in seguito all'incidente, si sono occupati i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro. Dei rilievi tecnici, che serviranno per ricostruire la dinamica dell'incidente autonomo, invece gli agenti della polizia municipale.