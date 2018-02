Auto in panne viene violentemente tamponata, traffico paralizzato sul viadotto Garibaldi

Auto resta in panne in mezzo alla strada e un'altra macchina che sopraggiunge all'improvviso la tampona violentemente. E' accaduto sul viadotto Garibaldi. Coinvolte, a quanto pare, una Audi vecchio modello e una Fiat Punto. Gli agenti della polizia municipale sono arrivati da poco sul posto e, naturalmente, la priorità è stata data all'accertamento di eventuali feriti. In via precauzionale, sul posto, è arrivata anche un'autoambulanza del 118.

Non dovrebbero esserci feriti, ma il traffico nel tratto che dalla fine della via Imera porta fino a piazzale Rosselli è praticamente paralizzato. Dopo la fase iniziale, è scontato che la sezione Infortunistica stradale si occuperà dell'esatta ricostruzione della dinamica.