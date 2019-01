Tragedia sfiorata, auto con cinque ragazzi finisce in un dirupo

Paura nella tarda serata di ieri, sbanda un’auto con a bordo cinque ragazzi e vola in un dirupo. Lo schianto è avveuto in via Manzoni, la vettura ha perso il controllo finendo contro una ringhiera in ferro. Il fatto è accaduto a Cammarata

La folle corsa è proseguita giù per un dirupo in un boschetto. C’è stata tanta paura tra i cinque ragazzi per una tragedia sfiorata. I giovani sono stati trasferiti tutti nell’ospedale più vicino, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto si sono precipitati gli operatori del 118. Tutta da ricostruire la vicenda, l'auto avrebbe perso totalmente il controllo finendo in un fossato.