Auto esce di strada e resta "incastrata" nella cunetta: spettacolare incidente

L'incidente è stato spettacolare. L'autovettura è rimasta praticamente in bilico, incastrata nella cunetta di scolo delle acque piovane. E' accaduto in contrada Fauma, la strada che prima di Realmonte sulla statale 115 "taglia" per Raffadali e Agrigento. Strada che è sempre più trafficata da quando sono stati collocati i semafori sul viadotto Spinola di Porto Empedocle.

Illeso sia il conducente della macchina che l'occupante. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri e, in via precauzionale, anche i sanitari e una ambulanza del 118. Per fortuna, entrambe le persone che erano sull'autovettura sono rimaste illese.

L'incidente è stato autonomo: non ha coinvolto cioè nessun altro mezzo di passaggio.