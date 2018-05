Auto contro un palo della luce, due persone al pronto soccorso

Due persone – un uomo e una donna – sono finiti, nella notte fra giovedì e ieri, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dopo un brutto incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi, lungo il viale Leonardo Sciascia nel quartiere del Villaggio Mosè. A schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica è stata una Toyota Yaris. Erano passate da poco le due.

Nel rione commerciale sono accorsi i carabinieri, vigili del fuoco e una squadra di operai comunali per rimettere in sicurezza i fili elettrici penzolanti. I due feriti non dovrebbero essere in gravi condizioni. Ieri mattina i carabinieri stavano acquisendo i referti dall’ospedale, oltre ad occuparsi della ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale. Non è chiaro da che cosa effettivamente sia stato determinato l’impatto contro il palo dell’illuminazione pubblica.