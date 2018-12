Anziano si ribalta con la sua auto, ferito: 82enne in ospedale

Auto si ribalta lungo la strada che collega Santa Elisabetta con Sant'Angelo Muxaro. Un pensionato di 82 anni finisce in ospedale, al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. L'anziano, di Santa Elisabetta, ha riportato ferite e traumi, ma per sua fortuna non è in pericolo di vita. E' accaduto nel pomeriggio di Natale.

La Citroen, guidata dal pensionato ottantaduenne, si è ribaltata - per cause che sono ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri - lungo la strada che collega Santa Elisabetta con Sant'Angelo Muxaro. L’anziano, che viaggiava da solo, è stato subito soccorso e portato all’ospedale di Agrigento. Ha riportato diverse ferite e traumi, ma per fortuna non è in pericolo di vita.