Incidente a Zingarello: auto si ribalta e finisce in un burrone, ferita una 38enne

Una Fiat Punto, guidata da una trentottenne nata in Germania ma residente a Licata, si è invece ribaltata ed è finita in fondo ad un burrone – nella serata di sabato – lungo la strada provinciale 71, in contrada Misita, nei pressi di Zingarello.

Sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 che hanno recuperato la donna e l’hanno trasferita all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Ha riportato vari traumi, ma per non verserebbe in pericolo di vita. I vigili urbani di Agrigento hanno effettuato i rilievi.