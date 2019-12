Incidente fra auto e moto, 3 feriti: uno è grave e l'altro era senza patente

Scontro fra una Mini Minor e un ciclomotore Honda Sh, ieri sera, davanti la stazione dei carabinieri di Villaseta. Tre i giovani - tutti fra i 18 e i 19 anni - che sono rimasti feriti. Il conducente del ciclomotore è in gravi condizioni. Stanotte, ha già subito un intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove è stato trasportato. Chi era alla guida della Mini Minor è risultato essere senza patente, perché mai conseguita. Sul posto dell'incidente, per ore ed ore, hanno lavorato i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Le cause dell'incidente stradale non sono chiare. Pare che la Mini Minor, all'improvviso, sia andata in testacoda e abbia centrato il ciclomotore a bordo del quale c'era una coppia di fidanzati. L'impatto è stato violento e il conducente della Honda Sh è stato sbalzato pesantemente sull'asfalto. Scattato l'allarme, a Villaseta, si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti e le ambulanze del 118. Tutti e tre i giovani sono stati portati al pronto soccorso di contrada Consolida. Nel frattempo, i poliziotti hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.

Il conducente della Mini Minor è risultato essere sprovvisto di patente di guida, perché appunto mai conseguita. Il ragazzo, adesso, rischia una ammenda che varia da un minimo di 2.257 euro ad un massimo di 9.032 euro. Giunto in ospedale è risultato essere in forte choc emotivo. Leggere ferite: traumi ed escoriazioni per la ragazza che era, invece, sul ciclomotore. Il conducente della Honda Sh ha riportato la frattura scomposta del femore e, stanotte, non appena arrivato al "San Giovanni di Dio", è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: i medici gli hanno asportato la milza. Dopo l'operazione, i sanitari hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita.

Come da routine, i tre ragazzi sono stati sottoposti agli esami per accertare se avessero fatto uso di stupefacenti o di alcol.