Ubriaco provoca incidente fra tre auto in via Mattarella: un ferito

Avrebbe provocato un incidente stradale in via Piersanti Mattarella, nella parte bassa di Agrigento. Un cinquantasettenne romeno, residente a Favara, è stato denunciato – per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza – dalla polizia di Stato alla Procura della Repubblica. Tre, complessivamente, i mezzi coinvolti nell’incidente stradale. Oltre alla Lancia Y guidata dal cinquantasettenne romeno, sono rimaste coinvolte nel maxi incidente stradale anche una Opel Astra e una Fiat Cubo. Il conducente della Opel è rimasto ferito e, in via Piersanti Mattarella, dopo aver raccolto l’Sos, si è precipitata un’autoambulanza del 118.

Il ferito è stato, subito, portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici lo hanno sottoposto a tutti i necessari accertamenti: non è, per sua fortuna, in pericolo di vita. Per ore ed ore, in via Piersanti Mattarella sono rimasti al lavoro anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli agenti si sono prima occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente e poi, dopo aver accertato lo stato d’ebbrezza nell’automobilista, hanno fatto scattare la denuncia.