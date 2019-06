Guida senza patente e provoca un incidente, denunciata una 33enne

Era stata già sanzionata – la multa è di 5 mila euro – per guida senza patente, perché mai conseguita. La batosta non è però servita – è un dato di fatto – a spingerla a prendere la licenza di guida o a non mettersi più al volante di un’autovettura senza averne il permesso. La trentatreenne agrigentina, alla guida – senza patente appunto - di un’utilitaria Fiat, è andata a sbattere contro una Peugeot, con a bordo una giovane, anche lei agrigentina, che è rimasta lievemente ferita. L'incidente si è consumato nella centralissima via Imera di Agrigento.

Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti, al solo sguardo, hanno riconosciuto quella trentatreenne. Sono bastati poi pochi minuti per avere la certezza di quanto sospettato: quella donna era ancora senza patente di guida e si era nuovamente messa al volante, determinando fra l’altro un incidente stradale. E’ stata ancora una multata. Ma essendo recidiva, questa volta, è scattata anche una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di guida senza patente.