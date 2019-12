Incidente in via Esseneto: perde il controllo della Smart e si schianta contro auto parcheggiata

Perde il controllo, pare a causa di un'improvvisa distrazione, della sua Smart e si schianta contro una Fiat Punto che era stata lasciata posteggiata sul ciglio della strada in via Esseneto ad Agrigento. Il conducente della Smart non è rimasto ferito, però le macchine hanno subito gravi danni. In via Esseneto, scattato l'allarme, sono accorsi - stanotte - i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti si sono occupati dei rilievi tecnici e di ricostruire dunque la dinamica dell'incidente stradale.

Il conducente della Smart, come procedura impone, è stato sottoposto ai necessari controlli per appurare se guidasse o meno in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Al momento, pare che la causa dell'incidente stradale sia stata una distrazione.