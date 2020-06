Incidente fra auto e bici a San Leone: un bambino di 10 anni in ospedale

Incidente stradale lungo il viale Delle Dune, all'altezza dello stabilimento balneare della polizia di Stato, a San Leone. Un bambino di 10 anni, che era in sella ad una bicicletta, è rimasto ferito ed è stato subito soccorso da un'autoambulanza del 118 che l'ha già trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Il piccolo non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma s'è fatto male seriamente.

L'incidente si è verificato fra un'autovettura, una Fiat Bravo, e il piccolo che era, appunto, in sella alla bicicletta. L'automobilista ha subito arrestato la marcia ed ha prestato i primissimi soccorsi. Dal viale Delle Dune stavano transitando, di rientro da un intervento, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri, come sono soliti fare, si sono subito fermati per cercare di capire se fosse necessaria o meno una mano d'aiuto. Poco dopo, è giunta sul posto anche una pattuglia dei carabinieri che dovranno, adesso, occuparsi della ricostruzione della dinamica del sinistro.