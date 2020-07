Mini car contro moto e auto, 2 feriti in ospedale e 2 giovani in fuga

Travolge uno scooter e poi si schianta contro un'autovettura lasciata posteggiata sul ciglio della strada. Il conducente della mini car e il passeggero, senza prestare alcun soccorso, hanno abbandonato la piccola vettura e si sono rapidamente allontanati. E' accaduto lungo il viale Delle Dune a San Leone. Al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento sono finiti il ventenne che era in sella alla Honda Sh e il diciannovenne che invece era all'interno dell'abitacolo della Ford Fiesta. Nessuno dei due è, per fortuna, in pericolo di vita. Ma hanno riportato traumi ed escoriazioni varie.

I poliziotti della sezione Volanti si stanno occupando delle ricerche dei due giovani che si sono repentinamente allontanati. Il conducente della mini car rischia una denuncia, alla Procura, per omissione di soccorso.