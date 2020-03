Incidente a San Leone: urta contro utilitaria ferma e si ribalta, illesa 35enne

Urta violentemente contro una Fiat Panda azzurra che era ferma sul ciglio della strada e la Renault Clio, guidata da una trentacinquenne di Serradifalco, si ribalta - appoggiandosi su una fiancata - lungo il viale Delle Dune di San Leone. La donna, una rappresentante, che era al volante dell'utilitaria, è riuscita - nonostante l'inevitabile spavento - ad uscire da sola dall'abitacolo della macchina e a mettersi in salvo. Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale. La pattuglia dei carabinieri s'è fermata mentre era di passaggio.

La polizia municipale si sta occupando dei rilievi tecnici di rito per provare a ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Non è chiaro, al momento, cosa possa aver fatto perdere il controllo dell'auto alla rappresentante 35enne. Verosimilmente una improvvisa distrazione non le ha fatto capire che quella Fiat Panda era ferma sul ciglio della strada.

Sul posto, in via precauzionale, è arrivata un'autoambulanza del 118.