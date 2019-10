Incidente a San Leone: ubriaco centro un Suv in sosta, denunciato

Ubriaco centra un’autovettura in sosta, che stava quasi per immettersi in corsia, lungo il viale Delle Dune. E’ accaduto nella notte fra sabato e domenica a San Leone. A sbattere contro il Suv è stata una Fiat Panda condotta da un extracomunitario di 25 anni. A rimanere ferito, ma nulla di preoccupante, è stato uno dei passeggeri che stava salendo sul Suv in sosta.

Scattato l’allarme, lungo il viale Delle Dune, s’è precipitata una pattuglia della polizia Stradale di Agrigento. Una pattuglia che era già in zona per gli ormai consueti controlli per prevenire le stragi del sabato sera. I poliziotti, coordinati dal vice questore Andrea Morreale, notando il comportamento del giovane immigrato, hanno subito chiesto al giovane di sottoporsi all’esame dell’etilometro. Una verifica che è stata però rifiutata, e forse anche ripetutamente, dal venticinquenne.

A suo carico, esattamente per come avviene a quanti si rifiutano di sottoporsi all’alcool test, è scattata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Dovrà rispondere, adesso, dell’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica.