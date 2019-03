Ancora sangue sulle strade: 53enne perde la vita in un incidente sulla statale 118

Ancora sangue sulle strade agrigentine. A perdere la vita è stata una donna che viaggiava a bordo di una Volkswagen di piccole dimensioni che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrata frontalmente con una monovolume Ford. Tutto è avvenuto lungo la statale 118 agrigentina-corleonese nei pressi del bivio per Joppolo Giancaxio.

L'impatto è stato violentissimo e per la donna, Giovanna Angelica, 53 anni, originaria di Giarratana ma residente a Raffadali, infermiera dell’ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, non ci sarebbe stato nulla da fare. Ferito e trasportato in ospedale per soccorsi il guidatore dell'altro mezzo, A.C., anche lui di Raffadali.

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri, prontamente accorsi sul posto insieme a vigili del fuoco del comando provinciale, personale del 118 e dell'Anas. La strada è al momento bloccata per permettere i rilievi del caso e consentire la rimozione dei mezzi.