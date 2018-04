Scontro fra auto: sei mezzi danneggiati e cinque persone in ospedale

Cinque persone sono finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, nel giro di neanche 12 ore, dopo due brutti incidenti stradali verificatisi in viale Cavaleri Magazzeni, nella città dei Templi, il primo e lungo la statale 115, a Porto Empedocle, il secondo.

In viale Cavaleri Magazzeni hanno sbattuto, per cause che non sono ancora chiare, una Land Rover, una Renault Clio e una Ford Focus. Quest’ultima auto sarebbe quella che ha riportato maggiori danni. I due feriti erano tutti nell’abitacolo della stessa macchina. Sono stati portati all’ospedale di contrada Consolida. La polizia municipale di Agrigento è rimasta, invece, per ore, lungo il viale Cavaleri Magazzeni: sono stati effettuati i rilievi per stabilire le responsabilità assicurative del sinistro.

Ieri mattina, lungo la statale 115, all’altezza del centro commerciale di Porto Empedocle, sono state invece tre le autovetture coinvolte in un grave incidente: due Fiat Punto e una Audi Q3. Tre le persone, tutte all’interno dell’abitacolo di una delle due Fiat Punto, che sono rimaste ferite e sono state trasferite d’urgenza al pronto soccorso. Nessuno di loro è risultato essere, per fortuna, in gravi condizioni. Anche in questo caso è intervenuta la polizia municipale, ma quella di Porto Empedocle. I vigili urbani si sono occupati sia dei rilievi che della circolazione stradale che, in un punto così strategico della statale 115, ha rischiato di andare ben presto in tilt.

La polizia municipale è comunque riuscita a garantire la viabilità, anche se con qualche ritardo e incolonnamento per i mezzi in transito.