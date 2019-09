Incidente in contrada Caos: auto si ribalta, soccorse mamma e figlia

Una Fiat Cinquecento L si è ribaltata, appoggiandosi su una fiancata, lungo la strada che collega Porto Empedocle con Agrigento: subito dopo la galleria del Caos. All'interno dell'utilitaria c'erano una mamma e la sua bambina di 6 o 7 anni. Entrambe sono rimaste, per fortuna, illese o comunque non ferite in maniera seria. Non è escluso che i sanitari del 118 decidano per un trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", ma solo in via precauzionale.

Scattato l'allarme, sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, l'ambulanza del 118 e le pattuglie della sezione Volanti della Questura. I pompieri hanno aiutato madre e piccina ad uscire dall'abitacolo. Per fortuna nessuna delle due era rimasta incastrata. I poliziotti hanno subito sbarrato la strada e dopo che le due donne sono state affidate agli operatori del 118, hanno iniziato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Dinamica che è ancora in corso di chiarimento.