Incidente, esce dalla caserma e viene investito: poliziotto finisce in ospedale

Investito da una Mercedes di passaggio lungo la via Crispi, all’uscita dalla caserma “Anghelone”. Un poliziotto, in servizio alla Questura di Agrigento, è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dopo l’incidente stradale di cui è stato, suo malgrado, protagonista. Il poliziotto, dopo gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, è stato ricoverato per diverse fratture ad una gamba e alla spalla, oltre che traumi sparsi in tutto il corpo. Scattato l’allarme, nei pressi della caserma “Anghelone”, si è precipitata la squadra Infortunistica stradale della polizia locale.

Alla guida dell'auto, della Mercedes, un quarantottenne di Agrigento che si è fermato a prestare i primi, necessari, soccorsi. A quanto pare, l’automobilista non si sarebbe accorto della presenza del pedone che stava appunto attraversando la strada. Il poliziotto rimasto ferito, intanto, è stato trasportato – con un’autoambulanza del 118 – dall’altra parte della città: al pronto soccorso di contrada Consolida.