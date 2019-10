Maxi incidente sulla statale 115: cinque auto coinvolte e tre feriti

E' atterrato anche un elisoccorso del 118 nei pressi della strada statale 115, fra il Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro. Elicottero che, per fortuna, si rialzato in volo vuoto. Tre le persone rimaste ferite, ma il numero potrebbe aumentare, nel maxi incidente stradale - cinque le macchine coinvolte - che si è verificato lungo la statale. Una delle autovetture coinvolte, una Kia, dopo l'impatto, s'è anche ribaltata sul terreno attiguo alla carreggiata, vicino ad un vigneto.

Sul posto, scattato l'allarme, sono accorse più ambulanze del 118; i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e le Volanti. A ruota è, naturalmente, arrivata anche la polizia Stradale di Agrigento che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale.

Fra i tre feriti, la più grave è una donna: ha un brutto trauma toracico. Tutti sono però coscienti e, in questi minuti, vengono trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. A causa dell'incidente, il traffico sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è stato provvisoriamente bloccato all'altezza del chilometro 208,300, in territorio di Agrigento. Sul posto è presente anche il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.