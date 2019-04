"Pirata" della strada pentito, il ventenne si è presentato anche in Procura

Non soltanto alla caserma dei carabinieri ma si è presentato, accompagnato dall’avvocato di fiducia, anche in Procura. Si tratta del ventenne agrigentino che, nella notte fra martedì e mercoledì scorsi, ha investito una venticinquenne mentre stava attraversando il viale Delle Dune a San Leone.

Il giovane anziché fermarsi e prestare i necessari soccorsi ha accelerato ed è scappato. Il ragazzo, forse per rimorso di coscienza o forse perché si è sentito “braccato”, prima che i carabinieri riuscissero a chiudere il cerchio e ad arrivare alla sua identificazione, ha deciso di presentarsi, raccontare come si erano svolti i fatti e assumersi le sue responsabilità. I militari dell’Arma avevano però già in mano il modello e il colore dell’autovettura condotta da quello che si è detto un “pirata” della strada e dunque sarebbe stata soltanto una questione di ore.

Il ventenne agrigentino è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Dovrà rispondere, adesso, delle ipotesi di reato di omissione di soccorso e fuga a seguito di sinistro con feriti. I militari dell’Arma gli hanno subito revocato – come da procedura, del resto, - la patente di guida.