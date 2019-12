L'incidente di Villaseta, il 19enne si è aggravato: trasferito a Villa Sofia

Si è aggravato il quadro clinico del diciannovenne rimasto ferito nell’incidente stradale verificatosi nella serata di mercoledì a Villaseta. Il giovane, ieri, è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove è stato ricoverato in Rianimazione: a quanto pare rischia di perdere un rene. Già all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, subito dopo l’incidente stradale, il ragazzo era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico d’urgenza per l’asportazione della milza. Ma ha anche il femore fratturato in più punti e, nelle ultime ore, appunto vi sarebbero state delle complicazioni tant’è che è stato deciso per il suo trasferimento in una struttura ospedaliera meglio attrezzata. La prognosi sulla vita era e resta, dunque, riservata.

A sbattere, davanti la stazione dei carabinieri di Villaseta, sono state una Mini Cooper e il ciclomotore Honda Sh. Chi era alla guida della piccola autovettura è risultato essere senza patente, perché mai conseguita. I poliziotti della sezione Volanti gli hanno elevato una sanzione da 5 mila euro e, come da routine, è stato sottoposto anche ai necessari esami per appurare se avesse bevuto o meno prima di mettersi al volante.