Incidente in viale Emporium, due persone finiscono al pronto soccorso

Un ventiduenne e un sessantaseienne sono finiti, nella tarda serata di ieri, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Entrambi sono rimasti feriti dopo un incidente stradale verificatosi in viale Emporium. A sbattere, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, sono state un ciclomotore condotto dal ventiduenne e un'autovettura Ibiza con al volante il sessantaseienne.

La dinamica dell'incidente stradale è, appunto, ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti che si sono occupati - subito dopo l'impatto - dei rilievi tecnici. Inizialmente sembravano essere più gravi le condizioni del ventiduenne. I due feriti sono stati portati, in ambulanza, al pronto soccorso dove i medici, per ore ed ore, li hanno sottoposti a tutti i necessari controlli sanitari. Nessuno dei due, seppur feriti, sembrerebbe essere in pericolo di vita.