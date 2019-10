Incidente in via Cavaleri Magazzeni: furgoncino si ribalta, una donna in ospedale

Una giovane è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo l'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta. Lungo via Cavaleri Magazzeni, per cause che non sono ancora chiare, hanno sbattuto un furgoncino e una Renault Megane. Il furgoncino, dopo l'impatto, si è ribaltato su una fiancata. A rimanere ferita, ma non dovrebbe essere in gravi condizioni, è stata la giovane che era sull'utilitaria.

Scattato l'allarme, sul posto, si è precipitata un'autoambulanza del 118 che ha soccorso la ferita e la sezione Infortunistica stradale della polizia municipale. Gli agenti, dopo aver facilitato i soccorsi, si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Traffico completamente bloccato nel tratto in cui si è verificato l'impatto fra il furgoncino e la Renault Megane.