Tre incidenti in poche ore: due persone sono finite in ospedale

Sia in centro che lungo la strada statale 640, all’interno della galleria Caos per la precisione. Raffica di incidenti stradali – ben tre – nel giro di poche ore ad Agrigento. Due le persone che sono finite in ospedale, nessuno di loro, per fortuna, è risultata essere in pericolo di vita. Ad intervenire, per facilitare i soccorsi prima ed effettuare i rilievi di rito per ricostruire la dinamica, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Ma anche gli agenti della polizia municipale.

In via 25 aprile, per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei poliziotti delle Volanti, hanno sbattuto una Scoda e un ciclomotore. Una agrigentina di 42 anni è stata portata in ospedale: al “San Giovanni di Dio”. Lungo la statale 640, all’altezza del chilometro 1, una Peugeot – guidata da una donna di 45 anni – all’improvviso, mentre percorreva la galleria Caos, è finita contro la parete del tunnel e poi, dopo un testacoda, è stata sbalzata sull’opposto senso di marcia. Solo per miracolo non s’è registrata una tragedia. Dei rilievi si sono occupati le Volanti. All’innesto fra le vie Cicerone e Alcide De Gasperi, una Fiat Seicento – guidata da un’agrigentina – è, all’improvviso, finita contro due auto che erano posteggiate sul ciglio della strada: una Nissan Juke e una Fiat Punto. In questo caso dei rilievi si sono occupati i vigili urbani, mentre le Volanti hanno tenuto a bada la viabilità.