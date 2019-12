Incidente in via Unità d'Italia: auto contro un palo della Telecom, il conducente era ubriaco

Tre persone, un extracomunitario di 25 anni e due giovani agrigentine, sono finite al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dopo l'incidente stradale che si è verificato - alle ore 9 circa - in via Unità d'Italia. Un crossover Renault, guidata dal venticinquenne, è finita prima contro un palo della Telecom che è stato abbattuto e poi l'auto è "scivolata" sull'attiguo terrapieno. Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, le ambulanze del 118 e la sezione Infortunistica stradale della polizia municipale.

I pompieri hanno liberato l'auto che, a quanto pare, era rimasta impigliata fra i fili della telefonia. Facilitati i soccorsi dei feriti - nessuno dei tre è, per fortuna, in gravi condizioni -, la polizia municipale si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica di un incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.

Sempre i vigili urbani hanno richiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri che ha sottoposto il conducente all'esame dell'etilometro. Esame che sarebbe risultato positivo: il giovane verrà dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza.