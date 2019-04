Incidente al Villaggio Mosè: scontro fra auto e moto, 18enne sbalzato e ferito

Ha riportato diversi traumi e una brutta frattura alla gamba. Il diciottenne agrigentino, superato il momento di choc, ha, verosimilmente, preso consapevolezza del fatto che gli è andata bene. Perché sarebbe potuta finire peggio, molto peggio. Il ragazzo è rimasto ferito in un violento incidente stradale verificatosi ieri mattina, lungo il viale Leonardo Sciascia, nel quartiere commerciale del Villaggio Mosè. Era alla guida della sua Piaggio Vespa quando sarebbe stato, all’improvviso, urtato da una Peugeot 206 condotta da un pensionato settantasettenne, anche lui di Agrigento. Dopo l'impatto, il diciottenne è stato sbalzato dalla sella della Vespa ed ha fatto un "volo" di alcuni metri, finendo – pesantemente - sull'asfalto. L’anziano s’è fermato ed ha prestato i necessari soccorsi. In viale Leonardo Sciascia è sopraggiunta, tempestivamente, un’autoambulanza del 118 che ha trasferito il diciottenne al pronto soccorso dell'ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul posto, per ore, per effettuare i necessari rilievi tecnici e ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, ha lavorato la sezione Infortunistica della polizia municipale.

Il diciottenne, giunto in ospedale, è stato sottoposto a tutti i controlli sanitari ritenuti necessari. Ha riportato, appunto, diversi traumi e la frattura di una gamba, ma per fortuna non è in pericolo di vita.