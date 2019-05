Incidente fra auto e moto a Monserrato, diciassettenne ferito finisce in ospedale

Ha rischiato grosso, ma – per fortuna – non è in pericolo di vita. Un diciassettenne di Agrigento è rimasto ferito, e dopo essere stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio i medici lo hanno ricoverato, a causa di un incidente stradale verificatosi – nella tarda serata di sabato – all’incrocio fra le vie Simone da Lentini e Stromboli, nel quartiere periferico di Monserrato. A sbattere, per cause che sono ancora in corso d’accertamento e ricostruzione da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, sono state un’autovettura Mazda 3, condotta da un pensionato settantaduenne residente nella città dei Templi, e un ciclomotore Piaggio Liberty con in sella, appunto, il diciassettenne.

L’impatto fra l’auto e lo scooter è stato abbastanza violento. Ad avere la peggio è stato il minorenne che è stato scaraventato sul selciato. Il suo ciclomotore ha arrestato la marcia a pochi centimetri di un’altra auto che era posteggiata. Il settantaduenne, seppur sotto choc, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi ed ha richiesto l’intervento di un’autoambulanza del 118. Gli operatori del 118, appena giunti a Monserrato, hanno subito caricato il diciassettenne e lo hanno trasferito al pronto soccorso di contrada Consolida. Nel frattempo, all’incrocio fra le vie Simone da Lentini e Stromboli, sono arrivati i poliziotti della sezione Volanti. Gli agenti si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell’impatto e hanno acquisito le prime testimonianze, anche da parte del pensionato settantaduenne che era alla guida della Mazda 3.

Poi, i poliziotti hanno raggiunto anche l’ospedale San Giovanni di Dio per sincerarsi delle condizioni del ferito. Il minorenne agrigentino, a causa delle ferite e dei traumi riportati nell’incidente stradale, è stato ricoverato. Il suo quadro clinico non dovrebbe però essere grave.

