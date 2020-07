Incidente in viale Emporium, auto contro furgone: ferite due donne

Scontro tra auto e furgone in viale Emporium. Ad essere coinvolte nell’incidente due donne, rispettivamente di 82 e 41 anni. Il fatto è avvenuto ieri mattina nei pressi di San Leone.

Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia a scontrarsi è stata una Lancia Y ed un furgone cassonato, guidato da un operaio di 52 anni. Sul posto, per via del violento impatto, si è precipitata un’ambulanza del 118 ed anche i vigili del fuoco. Le persone ferite non sarebbero in pericolo di vita.