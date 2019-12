Incidente: perde il controllo dell'auto e finisce contro l'autobus, 85enne in ospedale

Perde il controllo dell’utilitaria, che stava guidando, e finisce prima contro una Fiat Bravo che era in sosta e poi contro un autobus della Tua. Una agrigentina di 85 anni, ieri, è finita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. E’ rimasta lievemente ferita, ma i medici l’hanno sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari.

L’incidente stradale si è verificato lungo il viale Dei Pini a San Leone. All’improvviso – non è chiaro cosa sia effettivamente accaduto – la Toyota Aygo, guidata dalla pensionata, è finita contro una Fiat Bravo in sosta e poi, appunto, contro l'autobus della linea urbana. Sul posto, scattato l’allarme, si è subito precipitata un’autoambulanza del 118 e la squadra Infortunistica stradale della polizia municipale. I soccorritori del 118 si sono, naturalmente, preoccupati del trasferimento dell’anziana all’ospedale di contrada Consolida, mentre gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Lungo il viale Dei Pini, nella frazione balneare di San Leone, si sono registrati dei rallentamenti alla circolazione stradale. Rallentamenti che sono finiti quando i mezzi incidentati sono stati rimossi.