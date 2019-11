Incidente a Fondacazzo: scontro frontale fra 2 auto, traffico paralizzato

Due auto si sono scontrate, poco prima del passaggio a livello: all'altezza della curva, in contrada Fondacazzo. L'impatto è stato quasi frontale e tanto allarme ha determinato fra gli automobilisti di passaggio. I conducenti delle due macchine coinvolte nell'incidente stradale però, per fortuna, non sono rimasti feriti in maniera grave: hanno riportato graffi, escoriazioni e contusioni. Sul posto, raccolto l'Sos, si è portata subito la squadra di Infortunistica stradale della polizia municipale. I vigili urbani si stanno occupando dei rilievi tecnici di rito per attribuire le responsabilità dell'incidente e dunque le responsabilità assicurative.

In contrada Fondacazzo, in questi momenti, c'è il traffico - in entrambi i sensi di marcia - letteralmente paralizzato. Lunghe le file di auto che stanno formando.