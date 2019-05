Due incidenti nel giro di poche ore: tre ragazzini finiscono in ospedale

Tre ragazzini – dai 14 ai 17 anni – sono finiti all’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove sono stati ricoverati, dopo essere stati coinvolti in due diversi incidenti stradali ad Agrigento e a Favara. In via Dante, nella città dei Templi, a sbattere – per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento – sono stati una Lancia Y, condotta da una sessantenne agrigentina, e uno scooter Piaggio guidato da un diciassettenne.

Ad avere la peggio, rimanendo ferito, è stato il minorenne che su un’autoambulanza del 118 è stato subito portato al pronto soccorso. Ha riportato delle brutte ferite, ma il giovane non dovrebbe essere in pericolo di vita. Nella serata di venerdì, poi, in via Pietro Nenni a Favara, si è registrato un altro incidente che ha, questa volta, coinvolto due ciclomotori e un’autovettura. A sbattere sono stati una Fiat Panda, con al volante un cinquantacinquenne di Favara, uno scooter Scarabeo guidato da un quattordicenne e un altro Scarabeo con in sella un diciassettenne. La dinamica dell’incidente stradale, ieri mattina, risultava essere ancora al vaglio dei carabinieri della tenenza di Favara. I due minorenni, rimasti entrambi feriti, sono stati portati, e ricoverati, all’ospedale di Agrigento. Anche in questo caso, per fortuna, nessuno dei due dovrebbe essere in pericolo di vita.