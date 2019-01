Incidente a Petrusa: l'auto si ribalta e una giovane resta ferita

Una giovane è finita, ieri mattina, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dopo che è rimasta ferita a causa di un incidente stradale. Per cause non chiare, la Renault che stava guidando si è ribaltata e l’automobilista è rimasta incastrata fra le lamiere contorte dell’utilitaria.

E’ accaduto tutto in contrada Petrusa, fra Agrigento e Favara. Erano le 8,35 circa quando i pompieri raccoglievano l’Sos e si precipitavano sul posto per liberare la giovane. La donna era stata però, nel frattempo, soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio. Fino alle 10 circa, i pompieri sono rimasti sul posto per rimettere sulla carreggiata l’autovettura.