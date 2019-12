Esce dalla caserma e viene investito, poliziotto in ospedale: è il secondo incidente

Esce dalla caserma “Anghelone”, in sella alla sua moto, e viene travolto e investito da un’autovettura di passaggio. Un poliziotto cinquantenne – un altro, dopo l’incidente di una decina di giorni fa, - è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. L’uomo è rimasto contuso e ferito ad una gamba e al ginocchio.

Per fortuna, dopo gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, il sovrintendente è stato dimesso. Non è, per fortuna appunto, in gravi condizioni. L’incidente stradale si è verificato lungo via Francesco Crispi, all’uscita dalla caserma “Anghelone” della polizia di Stato. Appena una decina di giorni prima, un altro poliziotto – in servizio alla Questura di Agrigento – era stato investito da una Mercedes di passaggio lungo la via Crispi, sempre all’uscita dalla caserma “Anghelone”.