Incidente all'ingresso della città: tre auto coinvolte, circolazione in tilt

Tre autovetture - una Fiat Sedici, una Lancia Y e una Volkswagen Golf - sono rimaste coinvolte in un brutto incidente stradale verificatosi lungo la bretella Imera. Non ci dovrebbero essere feriti, ma l'impatto sta provocando rallentamenti e disagi in quella che è già, ordinariamente, una strada caotica. Si registrano, infatti, già lunghi incolonnamenti di mezzi.

Le cause dell'incidente stradale verranno vagliate dalle forze dell'ordine che stanno arrivando sul posto. Non è escluso che alla base possa esserci una manovra azzardata.