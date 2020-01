Auto si ribalta a San Leone, 30enne leggermente ferita dopo l'incidente

S'è temuto il peggio. Una Lancia Y, guidata da una trentenne agrigentina, si è ribaltata in via Cipro a San Leone. Quando la giovane è stata soccorso, per fortuna, è stato appurato che non aveva riportato gravi ferite. Ha riportato dei traumi alla cervicale, ma - a quanto pare - nulla di grave. Sul posto, scattato l'allarme si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta, un'autoambulanza del 118 e gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale che s'è occupata dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo.