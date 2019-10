Incidente in via Manzoni: anziano travolto da un'auto finisce in ospedale

Travolto da una Fiat Panda nei pressi dello stadio “Esseneto”, in via Manzoni, di Agrigento. Ha 69 anni, il pensionato che – ieri mattina – è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici, dopo tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, gli hanno diagnosticato un trauma facciale. L’incidente stradale si è verificato nei pressi della chiesa Beata Maria Vergine della Divina Provvidenza. A quanto pare, il pensionato sessantanovenne stava camminando quando, all’improvviso, è stato investito dall’utilitaria guidata una sessantenne.

Subito la macchina dei soccorsi s’è messa in moto e il ferito è stato trasferito dall’altra parte della città: in contrada Consolida, all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul posto, sono subito accorsi gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale. I vigili urbani, per ore e ore, ieri si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale e poi, come da procedura ad ogni sinistro, si sono recati in pronto soccorso per sincerarsi delle condizioni sanitarie del ferito e per acquisire il referto. L’anziano ha riportato un importante trauma cranico ed è stato ricoverato per essere tenuto sotto costante osservazione. Non dovrebbe essere – almeno tanto emergeva ieri pomeriggio – in pericolo di vita.