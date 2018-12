Tragedia nell’Agrigentino, 21enne travolta da un’auto: muore sul colpo

Tragedia nell’Agrigentino, 21enne travolta da un’auto. E’ successo ieri sera, quando la giovane donna stava percorrendo a piedi la strada statale che collega Canicattì a Campobello di Licata.

Per la 21enne non c'è stato nulla da fare. L’auto era guidata da un uomo, che secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe accorto della donna che camminava sul ciglio della strada.

Sono stati inutili i soccorsi disperati per salvare la ragazza. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Licata e quelli della stazione di Naro. Sul posto anche la polizia