Incidente stradale al Villaggio Mosè, gravemente ferito un motociclista

Un grave incidente stradale si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri tra il Villaggio Mosè e la rotonda Giunone, nel lungo rettifilo che conduce ai semafori. Per cause in fase di accertamento un uomo alla guida di una grossa moto Bmw ha impatatto con violenza contro il posteriore di una Renault Clio procurandosi gravi lesioni a faccia, torso e arti.

Il sinistro è avvenuto in un tratto che in quel momento era in forte controluce a causa del sole ormai al tramonto e dove sono presenti un paio di traverse. Sul posto si sono recati gli operatori del 118 e i carabinieri, ai quali spetterà l'onere di ricostruire la vicenda e verificare le cause del fatto. Pesanti i disagi patiti dalla viabilità, a quell'ora già frenetica.