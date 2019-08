Statale 115, maxi tamponamento: tre persone rimangono ferite

Maxi tamponamento sulla strada statale 115, all'altezza del bar Plano a Porto Empedocle. Tre mezzi si sono scontrati violentemente per cause ancora in fase di accertamento, due dei quali in modo frontale.

Sul posto sono accorsi gli uomini del commissariato "Frontiera" e gli agenti della polizia municipale per i rilievi di rito che aiuteranno a comprendere la dinamica del sinistro. Tre automobilisti hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche e sono stati trasportati al Pronto soccorso, anche se le loro condizioni non sarebbero gravi.

Trattandosi di una zona nevralgica dal punto di vista della viabilità, si sono registrati gravi disagi alla circolazione.