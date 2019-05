Tragico incidente sulla A29, muore albanese residente a Sciacca

Incidente mortale sull’autostrada A29, in direzione Trapani. A perdere la vita è stato un motociclista di origini albanesi ma residente a Sciacca, F.H. di 47 anni.

L'incidente si è verificato al chilometro 29 in direzione di Alcamo, in territorio di Paceco. L'uomo viaggiava a bordo di una Honda Hornet di cui ha perso il controllo durante la marcia per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle Forze dell'Ordine. Traffico rallentato.

Pare che l'uomo stesse partecipando ad un raduno motociclistico. Inutili sono stati i soccorsi.