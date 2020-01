"Non causò incidente stradale mortale", palmese assolto dalla Corte d'Appello

Era stato condannato in primo grado ad un anno e due mesi di reclusione per omicidio colposo: ora la Corte d'Appello ribalta tutto. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

L'uomo, Carlo Mancuso, era imputato per la morte di un 58enne, Emanuele Zappadata, avvenuta nell’estate 2010 in un incidente stradale tra Licata e Gela. In secondo grado, l’uomo è stato assolto dall’accusa perchè è riuscito dimostrare di essere estraneo ai fatti dell’uomo.