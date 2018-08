L'incidente mortale sulla statale 189, Casteltermini è sotto choc

E' incredula, sotto choc, Casteltermini. Nessuno - in città - riesce a credere alla tragedia che si è consumata ieri, a metà mattinata, lungo la statale 189: la Agrigento-Palermo. A perdere la vita è stato Nicolò Russotto, 59 anni, pensionato di Casteltermini. L'uomo era al volante di una Fiat Bravo che, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri di Cammarata, ha sbattuto - frontalmente - contro un camion Iveco Turbo Daily.

Il camion frigorifero era guidato da un trentasettenne di Palermo che è stato portato, in ambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale di Mussomeli. L'uomo, per sua fortuna, non è in gravi condizioni.

L’impatto è stato tremendo: la Fiat Bravo si è letteralmente accartocciata. Nessuna possibilità di scampo per il cinquantanovenne. Casteltermini, una realtà dove tutti si conoscono più o meno bene, ha già perso tanti altri “figli” proprio su quella stessa strada.